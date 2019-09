"Breves de Bruxelas": Migração e o "modo de vida europeu"

Tamanho do texto

A União Europeia tem sido criticada por várias entidades, incluindo agências das Nações Unidas, por não adotar medidas para a entrada regular de migrantes e refugiados no território. Na reta final do seu mandato, a euronews entrevistou o comissário europeu com esta pasta, Dimitris Avramopoulos, que alerta que "a Europa nunca se deve tornar uma fortaleza".

Este é o tema de abertura do programa "Breves de Bruxelas", que passa em revista a atualidade comunitária. Em destaque está, também, a polémica frase "modo de vida europeu" que é a expressão usada para descrever uma pasta na futura Comissão Europeia dedicada à migração, segurança e emprego.

A euronews falou com alguns transeuntes de Bruxelas sobre o seu significado e deixamos aqui as suas respostas:

"Isso é algo muito ambíguo, penso que não sou capaz de dizer o que significa. Modo de vida poderá ser, talvez, economia e modelos sociais?"

"Suponho que seja viver em paz e liberdade, poder atingir o que se quer e viver de forma livre.

"Significa poder aproveitar a vida, poder trabalhar para ter uma vida boa".