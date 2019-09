Brexit ensombra Salão Automóvel de Frankfurt

O Brexit é o convidado "indesejado" do Salão Automóvel de Frankfurt. Os fabricantes presentes no certame são unânimes: o clima de incerteza prejudica a indústria e uma saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo seria desastrosa.

Herbert Diess, presidente-executivo da Volkswagen: "É uma ameaça, porque o Reino Unido é para nós um grande mercado. É de esperar alguma agitação com esta situação, que esperamos que possa ser evitada."

Pieter Nota, membro do conselho de administração da BMW: "Apelamos aos políticos para acabarem com este período de incerteza. O grupo BMW está comprometido com o Reino Unido, mas também precisa de apoio dos políticos para acabarem com a incerteza, permitindo que continuemos a produção dos nossos veículos no Reino Unido."

Na abertura do Salão, também o presidente da Associação de Construtores Europeus de Automóveis, o português Carlos Tavares, que dirige o Grupo PSA, afirmou que "é preciso evitar a todo o custo um Brexit sem acordo [...] que prejudicaria comunidades e empresas".