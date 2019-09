Gianandrea Noseda dirige Orquestra Sinfónica de Londres no Festival de Enescu

Tamanho do texto

A Orquestra Sinfónica de Londres rumou até Bucareste, na Roménia, para tocar no Festival de Música de Enescu sob a batuta de Gianandrea Noseda. O maestro italiano é um dos maestros convidados principais da orquestra britânica. Um papel que a experiência o ajuda a definir e a desenvolver todos os dias.

"Um maestro é um músico entre músicos, que tem a supervisão, a ideia de onde levar a música, mas sem a cooperação, o coração e a cabeça dos músicos, as ideias que tem nunca ganhariam vida. Um maestro deve ter algo a oferecer à orquestra, deve sugerir um projet o para seguir o caminho da música e tentar incluir todos os talentos da orquestra", explica o maestro.

Noseda começou a carreira internacional em 1994, após ter ganho o primeiro prémio da competição de Cadaqués, em Espanha. O percurso trilhado continua a mostrar-lhe desafios.

"É a complexidade, a complexidade da escrita. Às vezes, no mesmo momento, temos 3 ou 4 linhas a acontecer ao mesmo tempo e temos de decidir qual é a mais importante. A orquestração é muito coesa, a estrutura é muito livro. O maestro tem de ter uma ideia do efeito esteriofónico, de como produzir o mesmo som, a mesma melodia, de diferentes partes do palco", conta.

O maestro italiano tem dirigido algumas das maiores orquestras no mundo. Do currículo fazem parte casas como o Teatro Regio Torino, a Orquestra Filarmónica da BBC, ou a Orquestra Metropolitana de Nova Iorque.