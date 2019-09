Robô e Professor

Tamanho do texto

É apresentado como o melhor amigo dos estudantes.

Chama-se STIMEY. É uma espécie de de tutor que acompanha o estudo e motiva as crianças para áreas como as ciências, engenharia e a matemática.

O pequeno robô foi desenvolvido por cientistas da Universidade da Macedónia e financiado com fundos europeus do Programa Horizon 2020.

Dimitris Angeloudis, cientista da Universidade da Macedónia, explica os objetivos deste “Professor Robô”.

"Funciona em equipa, como um parceiro, e interage com as crianças. Cria um enquadramento diferente no processo educativo. Em vez de termos três alunos a trabalhar na sala de aula, como de costume, inserimos um robô na equipa, o que cria motivação e vontade de trabalhar".

O robô é apenas uma parte do projeto de investigação STIMEY, que inclui também uma emissão de rádio, uma plataforma de aprendizagem online e jogos educativos.

O programa é desenvolvido por universidades e empresas de Espanha, Alemanha, Bielorrússia, Grécia e Finlândia.

Até o final de outubro, 300 robôs STIMEY serão introduzidos nas escolas desses cinco países para fornecer táticas de aprendizagem inovadoras e contribuir para o sucesso dos alunos.