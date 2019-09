"Breves de Bruxelas": Direitos humanos, Op. Sophia, OGM

Os novos membros da subcomissão para os Direitos Humanos do Parlamento Europeu querem escrutinar mais intensamente as políticas da União Europeia nesta área e convidaram o Representante Especial para os Direitos Humanos, Eamon Gilmore, para especificar as prioridades do seu mandato para esta nova legislatura.

Este é o tema de abertura do programa "Breves de Bruxelas", que passa em revista a atualidade comunitária. Em destaque estão, também, as seguintes notícias: