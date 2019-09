Documentário leva Angola aos Emmys

"Into the Okavango - no coração do Okavango" é o filme da National Geographic que leva Angola à cerimónia dos Emmys de Notícias e Documentário, no dia 24. Está nomeado na categoria de documentário de natureza.

Kerllen Costa participou na aventura e falou em exclusivo à Euronews: "Nesta viagem percorreu-se mais de 2000 quilómetros. Quatro meses seguidos dentro do rio em canoas tradicionais. Como podem imaginar, as pessoas que participam neste tipo de experiências passam por momentos muito difíceis e é importante ter resiliência psicológica e espiritual", conta.

O filme tem a assinatura de Neil Gelinas e retrata a expedição ao longo do rio Cuito e na bacia do Okavango, uma área praticamente inexplorada, partilhada por três países: Angola, Namíbia e Botswana.

O próximo projeto da National Geographic em Angola será "Cuando", o primeiro filme da produtora inteiramente narrado em português.