"Breves de Bruxelas": neutralidade carbónica até 2050, energia e BCE

Quando faltam apenas alguns dias para a Cimeira do Clima das Nações Unidas, o Parlamento Europeu debateu os efeitos das alterações climáticas sobre a agricultura europeia. O sul da Europa enfrenta riscos acrescidos que é importante mitigar. Entre várias conclusões, o Parlamento decidiu que a Europa deve alcançar a neutralidade carbónica até ao ano 2050.

Ainda em destaque nesta edição estão as reformas no setor alemão de energia que receberam luz verde da Comissão Europeia; igualmente em destaque está a aprovação pelo Parlamento Europeu de Christine Lagarde que substituirá Mario Draghi à frente do BCE a partir de 1 de novembro.