Príncipe Harry em Angola

O príncipe Harry ​egue as pisadas da mãe, a princesa Diana de Gales, em Angola, onde aterrou esta quinta feira. Uma visita privada ao projeto liderado pelo Halo Trust no distrito do Dirico, na província do Kuando Kubango.

A aposta governamental neste projeto é vista com bons olhos.

Estamos muito entusiasmados com o novo financiamento porque esperamos que ele ajude a diversificar a economia do país, mas também encorajar o ecoturismo responsável. Cada vez mais pessoas podem vir e ver Angola e os seus maravilhosos recursos naturais. Louise Vaughan Media Halo Trust

Depois de desembarcar no aeroporto Albano Machado, na província do Huambo, instala-se no hotel onde se vai preparar para fazer o percurso percorrido pela princesa Diana, em 1997. Harry reproduzirá a fotografia tirada pela mãe na província do Huambo. É o ponto alto da visita de Harry que pretende refazer esta mesma foto.

Diana marcou Angola e os angolanos relembram-na. Muitos foram os angolanos que tiveram a possibilidade de privar com Diana. Um centro ortopédico, que mudou de nome em homenagem à Princesa do Povo, Harry conhecerá vítimas da explosão de minas, tal como fez Diana, há 22 anos.