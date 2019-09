Sondagem à boca das urnas dá vitória a Sebastian Kurz

O Partido Popular da Áustria venceu as legislativas mas Sebastian Kurz está obrigado a encontrar um parceiro de coligação. De acordo com a projeção à boca das urnas, os Conservadores alcançaram 37,2% dos votos e terminaram com uma vantagem confortável sobre os social-democratas, que se ficaram pelos 21,8%, mas insuficiente para conseguir maioria absoluta.

O Partido da Liberdade, que fez coligação com os Conservadores no último executivo, foi o grande derrotado e não foi além dos 16% de preferências, caindo 10 pontos percentuais em relação ao escrutínio anterior. A hipótese de voltar a entrar no governo perde força, mas Sebastian Kurz não afasta nenhuma opção, até porque as negociações para encontrar um parceiro se poderão arrastar durante meses.

Em sentido contrário, os Verdes recuperaram terreno. Depois da hecatombe de 2017, em que perderam todos os deputados, voltarão a ter voz no parlamento depois de terminarem o escrutínio com 14,3% dos votos.