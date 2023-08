Ex-chanceler austríaco Sebastian Kurz vai ser julgado por falsas declarações

Kurz é acusado de ter prestado declarações falsas num inquérito parlamentar.

O ex-chanceler austríaco Sebastian Kurz vai ser julgado em outubro por alegadamente ter prestado declarações falsas num inquérito parlamentar sobre suposta corrupção no seu primeiro Governo.

O seu sucessor, Karl Nehammer, vê o julgamento como uma "oportunidade de esclarecer as coisas. Isso seria uma oportunidade para todas as pessoas envolvidas realmente se esforçarem para esclarecer as coisas".

Um vídeo divulgado em maio de 2019 dinamitou a coligação governamental que Kurz tinha com o Partido da Liberdade, de extrema-direita. O líder desta formação, Heinz-Christian Sache, foi apanhado a prometer contratos governamentais à sobrinha de um oligarca russo.

Nas redes sociais, esta sexta-feira, Kurz voltou a negar ter cometido alguma irregularidade.

Sebastian Kurz vai comparecer em tribunal no dia 18 de outubro. Caso seja condenado pode apanhar até três anos de prisão.