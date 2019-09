Domingo violento em Hong Kong

Hong Kong viveu, este domingo, uma das jornadas mais violentas desde que começaram, no início de junho, os protestos pró-democracia contra o poder central na China.

Barricadas queimadas e confrontos entre grupos radicais e forças de segurança marcaram o dia e noite de ontem, com novas trocas de acusações entre os manifestantes, que denunciam brutalidade policial, e as autoridades, que condenam um recurso à violência por parte dos contestatários.

A decisão do governo de Hong Kong de finalmente abandonar a polémica lei da extradição, no início de setembro, não foi suficiente para acalmar as vozes da contestação, que denunciam um controlo cada vez maior da China sob a região administrativa especial.

Apesar da proibição decretada pelas autoridades, os manifestantes prometem perturbar as festividades do Dia da China, esta terça-feira, que marca o septuagésimo aniversário do regime comunista no país. Celebrações que já começaram, de forma pacífica, na região semi-autónoma de Macau, que passou do controlo português para a China em 1999, dois anos depois de Hong Kong.