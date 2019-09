Sanya, um paraíso tropical

Tamanho do texto

Com praias e clima tropical, Sanya, na ilha de Hainan, na China, é um lugar onde se pode descansar. Mas se procuramos aventura, também há muito por onde escolher: em terra, no mar e no ar.

No passeio de helicóptero sobre Phoenix Island temos uma perspetiva totalmente nova. Uma vista panorâmica das praias e do horizonte da baía.

De volta ao chão, há mais costa para conhecer. Num passeio de barco de 30 minutos conhecemos a Ilha Wuzhizhou, um grande sucesso entre os turistas e um paraíso para os amantes dos desportos aquáticos.

Nas águas quentes, há um mundo novo com vida marinha e recifes de coral. Nas montanhas da ilha de Hainan podemos fazer trekking na floresta tropical ou escalar zonas de cascatas.

A vida nocturna da Sanya é vibrante e variada. Bares, música ao vivo, eventos culturais e muitos restaurantes – tradicionais, com comida chinesa e internacionais.

Sanya é um destino que oferece todos os tipos de diversão e aventuras. Para relaxar, se procura aventura ou se quer desfrutar da vida noturna.