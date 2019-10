Macron apela a reforço dos valores europeus

Tamanho do texto

O presidente francês, Emmanuel Macron apelou esta terça-feira ao reforço da Europa e dos valores europeus perante o que descreveu como "o retorno dos grandes medos" que nas suas palavras explica o fascínio com os regimes autoritários.

Num discurso proferido na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Macron defendeu ainda a normalização das relações com a Rússia no seio da instituição pan-europeia da qual se encontra suspensa desde 2014 devido à anexação da Crimeia pela Rússia.

"Restaurar o lugar da Rússia no Conselho da Europa não é um ato de complacência, é uma escolha para sermos mais exigentes, exigir que a Rússia respeite as suas obrigações e deveres para com o Conselho. Isto serve ainda para criar uma organização mais forte e mais eficaz ao enfrentar estas situações", disse o alto funcionário francês.

Macron reuniu-se ainda com Oleg Sentsov, o realizador ucraniano libertado no mês passado após quatro anos numa prisão russa. Sentsov fez parte de um grupo de 35 detidos ucranianos trocados por detidos russos no mês passado.