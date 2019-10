Tamanho do texto

Quatro membros das forças de segurança francesas perderam a vida num ataque com uma arma branca no interior da sede da Polícia em Paris. O atacante foi rapidamente abatido no local.

Segundo os investigadores, trata-se de um funcionário que trabalhava no departamento informático da direção dos serviços de informação da Prefeitura de Polícia de Paris. Os motivos do ataque ainda estão por determinar, mas uma das pistas exploradas será a de um conflito pessoal.