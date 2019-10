África do Sul 'arrasa' Canadá e garante vaga nos quartos de final

A África do Sul carimbou hoje o apuramento para os quartos de final do Campeonato do Mundo de râguebi.

Os 'Springboks' venceram o Canadá por 66-7 e assumiram provisoriamente a liderança do grupo B com 15 pontos, mais um do que a Nova Zelândia e mais cinco do que a Itália.

A seleção comandada por Rassie Erasmus conseguiu 10 ensaios frente aos canadianos. Na primeira parte, seis conversões de Elton Jantjies – que conseguiu mais duas na segunda metade –, e os ensaios de Cobus Reinach – autor do ‘hat-trick’ mais rápido na história da competição, em 20 minutos –, Damian de Allende, S'Busiso Nkosi, Warrick Gelant e Frans Steyn deram expressão à superioridade dos comandados de Rassie Erasmus, que venciam por 47-0 ao intervalo.

Já depois da expulsão de Josh Larsen, que deixou o Canadá reduzido a 14 ainda aos 36 minutos do primeiro tempo, o Canadá ‘respondeu’ com um ensaio de Matt Heaton e uma conversão de Peter Nelson e, apesar de ter falhado quatro pontapés de penalidade, tomou a dianteira deste ‘parcial’.

A reação canadiana foi travada depois dos 54, quando Schalk Brits conseguiu um ensaio, Jantjies uma conversão e o domínio voltou a ser sul-africano, com mais dois ensaios de Damian Willemse e Frans Malherbe e nova conversão de Jantjies, fixando o resultado em 66-7.

As contas do grupo ficam concluídas no fim de semana, com os jogos Nova Zelândia-Itália e Namíbia-Canadá. A África do Sul, campeã do mundo em 1995 e 2007, espera já nos quartos de final pelo próximo adversário.