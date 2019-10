Botas e Hamilton dão nova dobradinha à Mercedes na F1

A coroa de louros para Valeri Botas no Grande Prémio do Japão com o companheiro de equipa Lewis Hamilton em terceiro, atrás do piloto da Ferrari Sebastean Vettel.

A posição dos pilotos ofereceu à Mercedes o título mundial no campeonato de construtores, quando faltam ainda quatro grandes prémios para encerrar a temporada.

Lewis Hamilton ainda não é campeão do mundo, mas apenas o companheiro de equipa Valeri Botas o pode apanhar. A Mercedes Quebra assim o recorde de dobradinhas - pilotos e construtores - estabelecido por Michael Schumacher e a Ferrari entre 2000 e 2004.

A Mercedes recolheu até ao momento 612 pontos no campeonato de construtores. É campeã.

Lewis Hamilton soma 338 pontos. Tem uma vantagem de 64 pontos e precisa ficar a 78 de botas depois do próximo grande prémio, no México para se sagrar campeão.