Cozido com molho de soja : a receita de Thierry Voisin

Tamanho do texto

O cozinheiro francês Thierry Voisin, chefe de cozinha do restaurante Les Saisons em Tóquio, premiado com uma estrela Michelin, partilhou connosco uma variação da receita de cozido, enriquecida com um ingrediente típico da culinária japonesa, o molho de soja.

Cozido com molho de soja

Ingredientes:

5 cl de molho de soja

1 bochecha de vaca

50 gr de cenoura

50 gr de alho

30 gr de aipo

4 folhas de limão

3 cl de óleo de trufa

cebolinho

Cerefólio

Perilla

Preparação:

Corte os legumes em cubos

Cozinhe a carne com pouco sal

Adicione as folhas de limão, cubra e deixe em infusão durante 15 minutos

Retire as folhas de limão

Adicione um pouco de óleo de trufa

Adicione uma colher de sopa de molho de soja japonês

Esmague ligeiramente as ervas

Apresentação:

Colocar duas fatias de carne num prato raso

Coloque os vegetais por cima da carne

Coloque o caldo

Polvilhe com as ervas