Massa, um tesouro transnacional

Tamanho do texto

O ar dourado com que fica, pode ser meio caminho para fazer da massa um segredo valioso. Um tesouro acessível que viaja pelo mundo há centenas de anos. Mas quando se fala de confeção é Itália que continua a ditar tendências.

Alessandro Giovanetti faz da massa profissão, Um negócio de família, que começou no século XX e se mantém ativo apostando na variedade de produtos.

"Gostamos de a cozinhar e misturar ingredientes, descobrir novas combinações, novas farinhas, diferentes tipos de ovos", revela.

Mas apesar da liderança no pódio de consumo, nem só em Itália é apreciada a iguaria. Também na Grécia a massa faz parte das preferências alimentares.

Para os profissionais da massa o futuro passa por seguir a tradição e la simplicidade do passado, com um toque pessoal.

No restaurante que dirige, em Atenas, Andreas Doukas, explica o que faz do produto um sucesso de negócio. Um caso para dizer que o segredo está mesmo na massa. "Temos quatro refeições diferentes, servidas a um bom preço e com um sabor muito distinto, mas ao mesmo tempo tendo por base a cozinha italiana clássica. Nós adicionamos apenas alguns ingredientes nossos".