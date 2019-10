Barnier ainda tem esperança num acordo Brexit

O tom mudou de pessimista para mais esperançoso nas negociações sobre o Brexit. O negociador-chefe por parte da União Europeia, Michel Barnier, fez um ponto da situação aos ministros dos Negócios Estrangeiros reunidos, terça-feira, no Luxemburgo.

A posição do governo britânico parece estar a evoluir positivamente, do ponto de vista comunitário.

"Mesmo que obter o acordo seja muito difícil, cada vez mais difícil, para ser franco, achamos que ainda é possível obtê-lo esta semana. Chegar a um acordo ainda é possível. Obviamente, como em qualquer acordo, tem de ser aceitável para todos. Para a totalidade do Reino Unido e para a totalidade da União Europeia. Quero acrescentar, também, que é hora de transformar boas intenções num texto jurídico", disse Barnier aos jornalistas, à chegada para a reunião.

Johnson & DUP's Foster, and Dodds cook-up secret EU proposals. https://t.co/Sv3r1t98Tu — Jeannie McCrimmon (@IndyLassie) October 15, 2019

Na base do otimismo estão relatos da imprensa de que o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, obteve um entendimento com a líder do Partido Unionista Democrático, da Irlanda do Norte, na difícil questão do controlo fronteiriço.

Boris Johnson tenta fechar uma proposta que tenha sérias probabilidades de passar no Parlamento britânico e usar esse trunfo para o diálogo com os homólogos da União Europeia na cimeira de quinta-feira.