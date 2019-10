Catalães nas ruas contra decisão do Supremo Tribunal

Milhares de catalães saíram às ruas de Barcelona em demonstração de desagrado para com a decisão, tomada pelo Supremo Tribunal espanhol, de condenar vários líderes independentistas desta região a entre 9 e 13 anos de prisão.

A raiva transformou-se em violência e os confrontos com a polícia, que usou balas de borracha para tentar dispersar a multidão, foram inevitáveis. Dezenas de pessoas acabaram com ferimentos ligeiros.

Foi pouco depois do anúncio da sentença, segunda-feira de manhã, que os primeiros protestos começaram. Estudantes, carregando cartazes e bandeiras, rumaram ao mesmo lugar onde, há dois anos, se lutava pela independência da Catalunha:

"A vontade de um povo, de ser independente, não será atenuada pela repressão e sempre que acontecer uma ação antidemocrática, contra os ideais de milhões e milhões de pessoas, ela serve apenas para aumentar esse sentimento que não serão capazes de apagar com a repressão", adianta uma jovem.

"Muitos de nós estão a perceber o que o governo espanhol está, realmente, a fazer com a Catalunha. Isto não acontece em nenhum outro lugar, apenas na Catalunha. Porquê? Porque somos os mais fortes e querem que nos afundemos, de alguma maneira. Queremos liberdade para os presos políticos. Que a Europa venha para o nosso lado, por favor", pede outra catalã.

Os protestos violentos chegaram também ao aeroporto de Barcelona com passageiros a sentirem-se perdidos, frustrados, sem informação sobre o que estava a acontecer e com medo, no momento do regresso a casa.

Para as autoridades este foi o dia mais violento desde que começou este movimento separatista. Já os ativistas prometem regressar às ruas.