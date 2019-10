Sobe número de vítimas mortais do tufão

Tamanho do texto

Aumentou o número de vítimas mortais do tufão Hagibis, que atingiu o Japão no sábado. Segundo a televisão pública japonesa NHK, o pior tufão a atingir o país nas últimas décadas matou quase 70 pessoas. Há ainda 15 desaparecidos, numa altura em que as equipas de resgate ainda procuram sobreviventes nas zonas inundadas e onde houve derrocadas.

Mais de 130 mil casas continuavam sem água e mais de 20 mil sem eletricidade. A falta de energia é ainda mais preocupante nas regiões do norte do país, onde as temperaturas estão a descer.

O ministro japonês das Finanças anunciou que o país tem 500 mil milhões de ienes, o equivalente a 4.1 mil milhões de euros, em reservas, para a recuperação deste desastre.