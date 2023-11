Governo mexicano estima danos do Otis em 3 mil milhões de euros

De Euronews

Furacão matou 46 pessoas no estado de Guerrero. Acapulco é a cidade mais afetada.

PUBLICIDADE

Enquanto continuam as buscas por desaparecidos, o governo mexicano anunciou, baseado em estimativas, que são precisos mais de três mil milhões de euros para as reparações e o para apoio social ao estado de Guerrero, devastado pela passagem do furacão Otis, na semana passada, que fez 46 mortos.

O executivo apresentou um plano de recuperação, em 20 pontos, que inclui cerca de 525 milhões de euros só para restaurar as infraestruturas públicas em Acapulco, a cidade mais afetada. A recuperação económica daquele que é um dos principais destinos turísticos do país pode atingir os 14 mil milhões de euro.

Dados oficiais dão conta de 98% das casas e 80% dos hotéis afetados, só em Acapulco, onde reina o caos com pilhagens e não resta nada nos supermercados. Os habitantes estão a criar barricadas para defenderem, como podem, a cidade.