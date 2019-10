"Breves de Bruxelas": dinheiro para o clima e "bloqueio" aos Balcãs

O Brexit dominou o primeiro dia da cimeira da União Europeia em Bruxelas, mas na sexta-feira está em destaque o orçamento para o período de 2021 a 2027.

Os líderes vão debater o volume da verba e como distribuí-la, sendo que o combate às alterações climáticas é uma prioridade. Como passar das promessas aos atos foi o que se debateu numa conferência no Parlamento Europeu, incluindo jovens que habitualmente participam em protestos nas ruas.

Outro tema na agenda da cimeira é como ultrapassar o recente bloqueio da França à recomendação da Comissão Europeia de iniciar, em 2020, as negociações com a Albânia e a Macedónia do Norte com vista à sua entrada na União.