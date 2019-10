Nova Zelândia e Inglaterra defrontam-se na meia-final do Mundial de râguebi

Uma meia final com sabor a final. Inglaterra e Nova Zelândia vão defrontar-se no penúltimo jogo do Campeonato do Mundo de râguebi que decorre no Japão.

Nos quartos de final, Inglaterra e Austrália reeditaram a final do Mundial 2003.

Os Wallabies até começaram melhor, mas com um jogo mais inteligente, os ingleses venceram a Austrália por 40-16. A vitória dos All Blacks sobre a Irlanda também foi expressiva: 46-14.

Inglaterra e Nova Zelândia vão defrontar-se no próximo sábado, na primeira meia-final da prova.

Ainda nos quartos-de--final, este domingo, Gales joga contra França e o surpreendente Japão mede forças com a África do Sul.