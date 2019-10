Realizador Ken Loach critica o Brexit

As exigências do mundo moderno a uma família de classe média inglesa é a premissa do mais recente filme de Ken Loach. Em "Sorry I missed you", o realizador britânico, detentor de duas Palmas de Ouro, explora os excessos e as dificuldades do mundo atual, através da luta diária de Ricky, Abby e os dois filhos.

Depois da antestreia do filme em Cannes, Ken Loach esteve em Lyon, no Festival Lumière, para falar sobre cinema social, numa palestra onde a política foi uma constante no universo da sétima arte.

"O cinema comercial é sobre outra coisa, mas há uma boa tradição de cinema que é a de refletir sobre a vida que conhecemos. Temos de ser otimistas, as pessoas têm bons instintos, querem viver bem, com dignidade, não querem viver em desigualdade, As pessoas são sempre inspiradoras", afirmou o realizador à Euronews.

Aos 83 anos, o realizador está atento à atualidade política. Ken Loach mostrou-se crítico do Brexit e preocupado com o futuro do Reino Unido. "Nós sabemos que se Boris Johnson fizer o acordo, não será no interesse das pessoas comuns, mas sim das grandes empresas, portanto, não vai trazer o que as pessoas precisam, que é estabilidade de trabalho, salários decentes, bons serviços públicos, não vai ser nada disso, vai ser um acordo de apoio às grandes empresas".

"Sorry I missed you" tem estreia prevista para este outono em salas de cinema um pouco por toda a Europa.