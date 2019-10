Tamanho do texto

Um pequeno estúdio de 25 m² no 13 andar do edifício Berlaymont será a residência de Ursula von der Leyen em Bruxelas, nos cinco dias da semana. Mas há quem critique este desejo da presidente eleita da Comissão Europeia de viver no local de trabalho.

Noutras notícias da atualidade europeia falamos de um estudo sobre os danos que o Brexit poderá causar à economia da Polónia e do pedido dos eurodeputados para que haja maior proteção das abelhas face aos riscos dos pesticidas.