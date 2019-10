Inter bate Dortmund e Barcelona impõe-se sobre Sparta Praga

O Borussia Dortmund partiu em vantagem mais foi a Milão perder por 2-0 frente ao Inter, no encontro referente à 3.ª jornada do Grupo F da Liga dos Campeões.

Os italianos ascenderam ao segundo lugar do grupo e somam os mesmos 4 pontos dos alemães.

O avançado argentino Laurato Martínez foi o homem do jogo. Inaugurou o marcador para o Inter e bisou perto do final do encontro.

Já Barcelona foi à República Checa vencer o Sparta Praga e consolidou a liderança do Grupo F, com sete pontos.

Lionel Messi inaugurou o marcador ao terceiro minuto. Os checos dificultaram a vida aos catalães e empataram. Luis Suárez desfez a igualdade e fechou o marcador no 2-1.

Nos outros duelos da jornada, o Salzburgo perdeu em casa frente ao Nápoles por 3-2, permitindo aos transalpinos manter a liderança do Grupo E.

Na Bélgica, o campeão europeu Liverpool goleou o Genk por 4-1.

O Leipzig somou mais uma vitória no grupo G e bateu em casa o Zenit por 2-1.

Já o Benfica venceu o Lyon por 2-1 e conquistou os primeiros pontos na Champions.

Na Johan Cruyff Arena, o Chelsea venceu o Ajax. Ingleses e holandeses somam os mesmos pontos no Grupo H.

O Lille empatou com o Valência em casa. Com o resultado, os franceses permanecem no último lugar do grupo com um ponto.