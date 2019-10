"O 5G não é uma evolução, é uma revolução"

Tamanho do texto

Todos os anos, mais de 150.000 pessoas vêm ao Dubai para participar no GITEX, a principal exposição de tecnologias de informação do Médio Oriente. Este ano o evento promete marcar o ponto de viragem na chegada do 5G, nas chamadas "cidades Inteligentes e como o "big data" está a impulsionar a Inteligência Artificial.

Na 39ª edição deste encontro estão presentes mais de 4500 empresas que apostam na inovação e nas tecnologias do futuro.

Trixie LohMirmand, do departamento de eventos do Dubai World Trade Centre, explica que "a tecnologia não tem efeito até que se perceba como se utiliza e se aplica nos diferentes setores de atividade. Sem essa compreensão, a tecnologia não teria impacto na evolução das empresas, da sociedade e meio ambiente. No GITEX, estamos orgulhosos de apresentar muitos exemplos de diferentes usos e orgulhosos de conseguir que este evento seja indispensável para que o grande público perceba que a tecnologia está a mudar a nossa vida, elevando tudo o que fazemos para outro nível."

Espera-se que a evolução da Inteligência Artificial faça crescer o PIB Mundial em cerca de 14%, o que equivale a mais de 14 biliões de euros, ou seja, todo o PIB da Europa em 2016. Só na economia dos Emirados Árabes Unidos, o impacto será de 110 mil milhões de euros.

A inteligência artificial está a mudar as regras do jogo em vários setores. O próximo nível é o 5G, a quinta geração de tecnologia móvel. Isto permite que a Inteligência Artifical se alimente a um ritmo exponecialmente mais rápido graças à grande capacidade de dados que podem ser usados.

Trixie LohMirmand sublinha que "os Emiratos Árabes Unidos vão ser o primeiro país árabe onde vai ser lançado o 5G, esperando-se que até 2024 existam 30 milhões de subscritores móveis de 5G. Este enorme impacto não é uma evolução mas uma revolução. Além disso, existe a Inteligência Artificial. Sabemos que vão ser criados milhões de postos de trabalho. Por isso, queremos garantir que estamos na vanguarda para educar e apoiar o ecossistema na aplicação e aprendizagem de todas essas tecnologias no futuro."

O Etisalat Group está a fazer progressos para mostrar como os novos sistemas mais rápidos podem funcionar melhor com a realidade aumentada, a Inteligência Artificial e a robótica.

O 5G pode alcançar uma velocidade 100 vezes superior ao 4G, com um impacto direto no nosso dia a dia, desde as casas inteligentes, à medicina ou aos transportes.

Ahmed Bin Ali, responsável de comunicação do Etisalat Group, lembra que "este ano foram apresentadas várias soluções para o setor dos transportes. Por exemplo, um carro autónomo, sem condutor, sem volante e pode levá-lo de um sítio ao outro. Outro exemplo é uma moto voadora, elétrica, uma Maserati com um motor de oito cilindros. Em apenas 60 segundos pode passar do mode de condução ao modo de voo.

Diria que o mundo do 5G é um universo sem limites. Não há nenhum setor que não beneficie com o 5G. As novas tecnologias e em concreto o 5G estão a dominar o futuro digital para melhorar a sociedade.

A evolução do 5G avança a toda a velocidade. Os custos de a implementar e adquirir, bem como o aumento das preocupações em máteria de cibersegurança são alguns dos desafios que enfrentam a empresas tecnológicas à medida que entramos numa nova era digital.