"Breves de Bruxelas": Tensão no Parlamento Europeu

Tamanho do texto

O Parlamento Europeu manifestou profunda deceção pelo facto da cimeira da União Europeia, na semana passada, não ter dado luz verde à abertura de negociações com a Albânia e a Macedónia do Norte para a sua entrada na União.

Os eurodeputados dizem que tal decisão erode a credibilidade do bloco e que pode atiar estes países para a esfera de outras potências, numa alusão velada à Rússia e China.

Nas outras notícias da atualidade europeia destacamos a condenação do governo francês por causa da poluição do ar e as sanções contra um eurodeputado italiano, Angelo Ciocca, por comportamento desrespeitoso.