Thierry Breton é o novo candidato francês à Comissão Europeia

O antigo ministro francês da economia, Thierry Breton, é a nova proposta do presidente Emmanuel Macron para o cargo de comissário europeu.

Thierry Breton, de 64 anos de idade, transita da direção executiva do grupo Atos, para a comissão europeia que, dependendo da aprovação do parlamento europeu, ficará com a pasta da política industrial, mercado interno e defesa.

A escolha de Thierry Breton tem lugar duas semanas após a rejeição pelo parlamento europeu da candidata francesa, Sylvie Goulard, com base num inquérito judicial ainda não concluído por abuso de confiança o qual envolve ainda o seu partido, Movimento Democrático.

De recordar que o parlamento europeu rejeitou três candidatos à Comissão Europeia, respetivamente da França, Hungria e Roménia.

As rejeições poderão atrasar a entrada em funções do novo executivo europeu prevista para 1 de novembro.