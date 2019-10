A maior exposição sobre Da Vinci

O Museu do Louvre abriu as portas àquela que é apresentada como a maior exposição sobre a obra de Leonardo da Vinci.

Pinturas, desenhos, manuscritos e esculturas. Ao todo são 162 criações do génio renascentista.

Foram precisos dez anos para reunir todas as obras no museu de Paris e algumas peças foram difíceis de conseguir, como o "Homem Vitruviano". Só depois de um longo período de negociações, a Academia de Veneza aceitou emprestar o desenho ao Louvre durante dois meses

Para evitar as habituais filas à volta da mais conhecida pintura de Da Vinci, em vez do quadro, a retrospetiva apresenta uma experiência intimista de realidade virtual. "Mona Lisa por detrás do vido" aprofunda a história do famoso retrato renascentista.

“Leonardo Da Vinci” fica no Museu do Louvre até 24 de fevereiro de 2020.