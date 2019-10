"Estado da União": a indefinição de Londres, a Turquia e as despedidas

Foi uma semana marcada de novo pelo conturbado processo da saída do Reino Unido da União Europeia. O acordo alcançado pelo primeiro-ministro Boris Johnson foi aprovado pelos deputados britânicos para logo a seguir ser interrompido por desacordo quanto ao calendário de aprovação. O ofensiva turca na Síria esteve igualmente em destaque. Os eurodeputados querem que o país enfrente as consequências. O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, e o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, proferiram os seus discursos de despedida no Parlamento Europeu.

Temas em destaque na próxima semana:

Despedida do presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi;

Bélgica terá que decidir o que fazer com o líder catalão, Carles Puigdemont;

O final do prazo concedido ao Reino Unido para sair da União Europeia.