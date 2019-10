Abu Bakr al-Baghdadi, o líder do Daesh, terá sido abatido. Meios de comunicação norte-americanos anunciaram a morte do chefe máximo do grupo terrorista, durante um ataque aéreo na Síria.

A televisão iraquiana divulgou imagens da operação dos Estados Unidos que terá levado ao abate de um dos líderes jihadistas mais esquivos, segundo as descrições das autoridades.

No último sábado, o Daesh foi alvo de uma operação secreta na província de Idlib, no norte da Síria, uma operação das forças especiais aprovada por Donald Trump.

Através do Twitter, o Presidente dos Estados Unidos disse que "algo muito importante aconteceu!", sem acrescentar mais pormenores.

Segundo o anúncio da Casa Branca, Trump vai fazer uma comunicação "muito importante" ao mundo neste domingo.

A CNN avança que os militares norte-americanos pretendem confirmar, formalmente, a morte do líder do Daesh. O Pentágono recusa-se a fazer qualquer comentário. Cabe então a Donald Trump acabar com todas as dúvidas.