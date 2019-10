Violência volta às ruas de Hong Kong

Tamanho do texto

A polícia recorreu a gás lacrimogéneo e a balas de borracha para dispersar os manifestantes, este domingo, em Hong Kong.

Os confrontos ocorreram durante uma marcha de protesto contra o governo da região que reuniu milhares de pessoas na emblemática baía de Tsim Sha Tsui.

Os ânimos exaltaram-se ao início da tarde com a chegada da brigada antichoque à baía, onde tinha sido marcado o protesto não autorizado.

De acordo com as autoridades, vários manifestantes foram detidos, há notícia de alguns feridos.Os protestos violentos, em Hong Kong dura, há já cinco meses. Para fazer face à situação, o Governo regional anunciou que planeia reforçar a polícia com mil agentes aposentados.