Eleições antecipadas no Reino Unido a 12 de dezembro

O Reino Unido vai mesmo a eleições legislativas antes do Natal.

Boris Johnson conseguiu a luz verde do Partido Trabalhista para a realização de eleições antecipadas, depois de Jeremy Corbyn ter recebido as garantias que queria da União Europeia. Isto é, uma extensão do prazo para sair do bloco comunitário até 31 de janeiro.

"Sempre dissemos que queríamos eleições, desde que a possibilidade de uma saída sem acordo não estivesse em cima da mesa. Tivemos agora essa confirmação por parte de todos os 27 Estados-Membros da União Europeia. Portanto, o partido vai fazer a maior campanha de sempre! Totalmente unido e determinado", dizia Corbyn, durante a tarde.

A Câmara dos Comuns decidiu então que os britânicos vão às urnas a 12 de dezembro. Os Liberais Democratas e o Partido Nacional Escocês preferiam dia 9, para facilitar o voto dos universitários que partem de férias nessa semana. A proposta necessitava apenas de uma maioria simples para ser aprovada, mas obteve mais de dois terços.