194 migrantes desembarcaram em Itália

Dois navios humanitários foram autorizados, esta terça-feira, a desembarcar quase duas centenas de migrantes no porto de Pozzallo, em Sicília, Itália.

A bordo do "Ocean Viking", operado pelas Organizações Não-Governamentais (ONG) SOS Mediterrâneo e Médicos Sem Fronteiras, estavam 104 pessoas, entre elas 41 menores e duas mulheres grávidas, que passaram os últimos 11 dias antes do desembarque no mar.

Já a embarcação "Alan Kurdi", a cargo da ONG alemã "Sea-Eye" transportava 90 migrantes resgatados este fim-de-semana no Mediterrâneo.

O acolhimento dos migrantes será repartido por Itália, França e Alemanha, em linha com o compromisso europeus assinado, no mês de setembro, em Malta.