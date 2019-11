Maverick Viñales vence GP da Malásia de MotoG

View this post on Instagram

Após algumas voltas hoje deu para perceber que o meu estado físico impede-me de alinhar este fim de semana. Quero agradecer à minha equipa @redbullktmtech3 pela compreensão, à @ktmfactoryracing pelo apoio e a todos vocês pela força incondicional #turma88 É tempo agora de olhar em frente 💪🏻 . . . After some laps today I could understand that my body wasn't fit to continue The weekend. I want to thank my team for understanding, KTM for being behind me and all of you that show Nothing but support Now is time to look ahead 💪🏻