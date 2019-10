Marc Márquez soma e segue no Japão

Tamanho do texto

Imparável, no Japão Marc Márquez somou a 10ª vitória da temporada e 4ª consecutiva, impondo-se, este domingo, no Grande Prémio de Moto GP.

O piloto espanhol da Honda triunfou no circuito de Motegi sobre o francês Fabio Quartararo. O italiano Andrea Dovizioso, da Ducatti, completou o pódio na jornada triunfal para Márquez, que deu à Honda o 25° título entre as construtoras na categoria rainha do mundial de moto velocidade.

Com 350 pontos, Márquez já é campeão mundial. Está a uma distância de 119 pontos de Dovizioso, o segundo na geral. Álex Rins é terceiro, empatado com os mesmos 176 pontos de Maverick Viñales.

O português Miguel Oliveira terminou o Grande Prémio do Japão em 12º lugar. No Mundial ocupa o 16º lugar, com 33 pontos.