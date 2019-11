"E vão seis" para Lewis Hamilton

E vão seis: Seis títulos do mundial de pilotos de Fórmula 1 para Lewis Hamilton. O britânico da Mercedes ultrapassou a marca do argentino Juan Manuel Fangio e aproxima-se do recorde de Michael Schumacher, ao conseguir o sexto título da carreira depois de terminar o Grande Prémio dos Estados Unidos no segundo lugar do pódio.

Hamilton terminou este grande prémio, disputado no Texas, a quatro segundos do vencedor, o companheiro de equipa Valtteri Bottas. max Verstappen completou o pódio. Quando faltam dois grandes prémios para o fim da temporada, Hamilton garantiu o título ao garantir 381 pontos, mais 67 que Bottas. No mundial de construtores, a Mercedes tem também a vitória assegurada, com uma vantagem de mais de 200 pontos face à Ferrari. É o quinto título consecutivo para a marca alemã.