Natureza japonesa longe dos clichés

As ilhas japonesas de Rishiri e Rebun, na costa de Hokkaido, no norte do Japão, são um verdadeiro paraíso para quem gosta de ciclismo e caminhadas na natureza.

Para explorar a beleza de Rishiri, vale a pena dar a volta à ilha em bicicleta. A 1721 metros de altitude o Monte Rishiri é uma das atrações locais. "É possível alugar uma bicicleta e desfrutar do vento agradável. a ilha tem 55 quilómetros de comprimento, é possível dar a volta à ilha num dia", referiu Mizuki Ishihara, responsável da Associação de Turismo de Rishiri.

A pesca é outra das ofertas turísticas da ilha japonesa. “A pesca de ouriços-do-mar é muito famosa, aqui. Há muitos turistas que vêm pescar na ilha", acrescentou a responsável.

A beleza selvagem de Rebun

Em Rebun, a natureza é mais selvagem. A caminhada é uma das melhores formas de conhecer a ilha japonesa. Há percursos para todos os níveis, curtos e longos. "A melhor época para o trekking é agosto e setembro, quando o tempo está mais estável. A ilha de Rebun é conhecida como a ilha das flores flutuante. A estação das flores é junho e julho. Por isso, é possível usufruir da ilha, durante o todo verão", afirmou Kenji Kawamura, guia de Rebun.