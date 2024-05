Ataques antissemitas aumentam nos últimos meses na Áustria

De Euronews

Presidente do Conselho Nacional da Áustria apagou os grafítis antissemitas na fachada de uma loja gerida por judeus em Viena. Capital austríaca recebe conferência europeia sobre antissemitismo para debater estratégias de combate ao fenómeno.

Desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, a Áustria tem assistido a um aumento dos incidentes antissemitas.

Em Viena, surgiram recentemente grafítis nas fachadas de estabelecimentos comerciais judaicos no segundo e no vigésimo distritos, com slogans como "Morte ao sionismo" e "Vitória para a Palestina".

Em resposta, o Presidente do Conselho Nacional austríaco, Wolfgang Sobotka, juntamente com o Embaixador de Israel na Áustria e o Presidente da Sociedade Religiosa Israelita do país pintaram o coração judaico por cima dos grafítis.

É precisamente na capital da Áustria que se está a realizar a terceira Conferência Europeia sobre o antissemitismo.

O evento reúne peritos internacionais para debater estratégias de combate ao fenómeno e de promoção da vida judaica na Europa. Em discussão estarão igualmente os protestos contra Israel em várias universidades norte-americanas.

Os peritos dos Estados Unidos e europeus estão a colaborar pela primeira vez no combate ao antissemitismo, com a participação no evento da embaixadora norte-americana Deborah Lipstadt.