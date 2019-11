'Springboks' acolhidos em festa

Os novos heróis da África do Sul foram recebidos em festa no regresso a casa. A seleção sul-africana de râguebi foi acolhida em euforia em Joanesburgo depois de se sagrar campeã do mundo com uma vitória por 32-12 frente à Inglaterra em Yokohama.

Os 'springoks' levantaram a Taça Webb Ellis pela terceira vez, repetindo os triunfos de 1995 e 2007. O terceiro título mundial coloca a África do Sul no topo do râguebi mundial, igualando o recorde de vitórias da Nova Zelândia mas com menos participações no Campeonato do Mundo. Nas duas primeiras edições do mundial a equipa foi impedida de participar devido ao apartheid.