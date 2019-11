Testemunhos da Queda do Muro de Berlim

Tinha 26 anos quando o muro de Berlim caiu, era jornalista no jornal DER MORGEN, aqui em Berlim. E um dos meus primeiros pensamentos foi: "que bom que estou a viver isto com o meu filho" - que tinha 2 anos e meio na altura - lembro-me de pensar ele já não precisava de ir para o exército. Tudo aconteceu numa quinta-feira, fui trabalhar e fui buscar o meu filho à creche - como disse ele tinha dois anos e meio e era muito inteligente e agitado, ficávamos contentes quando ele conseguia adormecer. Já tínhamos ouvido as notícias - na televisão ou na rádio e pensei que sim, que seria verdade.