Von der Leyen envia carta a Johnson

A presidente eleita da Comissão Europeia voltou a insistir com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, para que nomeie uma mulher para a nova comissão europeia.

Na carta enviada esta quarta-feira, Von der Leyen sugeriu avançar com um nome, idealmente de uma mulher.

O governo romeno, por seu lado, já sugeriu dois nomes: a eurodeputada Adina-Ioana Vălean e o eurodeputado Siegfried Mureșan.

O grupo de socialistas no Parlamento Europeu, que perdeu um comissário após o colapso do governo romeno deixou no ar um aviso à futura presidente da comissão relativamente à paridade de género.

"Precisamos que esse compromisso se veja refletido numa comissão paritária. Isto é condição para garantir o apoio do nosso grupo à próxima Comissão Europeia", afirma Iratxe Garcia, eurodeputada espanhola do grupo dos Socialistas e Democratas.