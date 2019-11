"Uniforia", a bola do Euro2020

O campeonato da Europa de futebol é só em 2020, mas a bola oficial concebida para o torneio já está em campo.

A Uniforia, um jogo entre as palavras união e euforia associadas à competição entre seleções, foi apresentada em Londres e estrelas como N'Golo Kanté, Moise Kean ou Kepa não faltaram ao evento.

"Representa um pouco a unidade que vamos viver no Euro2020, no qual vamos competir com outros países", afirmou o guarda-redes do Chelsea e da seleção espanhola Kepa Arrizabalaga.

Já a centrocampista do Manchester United Katie Zelem, igualmente presente no evento, destacou as cores néon e o nome da bola como um símbolo da "diversidade para promover a união" entre todos.

O Europeu de 2020 vai pela primeira vez na história da UEFA ser disputado em 12 países, assinalando os 60 anos de história da criação do torneio.