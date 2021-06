Tamanho do texto

A Hungria desfrutou o Euro2020 como ninguém, foi o único dos dez países que acolheu jogos a não impor restrições aos adeptos e se o jogo que decidiu o futuro dos magiares teve lugar em Munique, em Budapeste viveu-se uma verdadeira montanha russa de emoções.

O sonho de bater o pé à Alemanha esteve bem vivo durante grande parte do encontro para os adeptos que encheram a "fan zone", com os húngaros a colocarem-se por duas vezes em vantagem, mas o golo alemão ao cair do pano foi um verdadeiro balde de água fria.

A Hungria regressa assim a casa sem ser capaz de repetir os oitavos-de-final do Euro2016, ainda assim os adeptos húngaros revelaram-se satisfeitos com a prestação da sua equipa, que alcançou dois empates num grupo com o atual campeão da Europa, Portugal, e os dois últimos campeões do mundo, França e Alemanha.

A montanha russa de emoções não se limitou à zona de adeptos de Budapeste. Na Puskas Arena, Portugal oscilou entre o céu e o inferno. Esteve em primeiro lugar do grupo, esteve afastado mas no final, acabou por garantir um empate que foi suficiente para marcar encontro com a Bélgica na fase seguinte, em Sevilha.

A França, já qualificada, desloca-se até Bucareste para defrontar os vizinhos da Suíça, enquanto a Alemanha, que esteve com um pé fora do Euro, terá de ir a Londres defrontar a Inglaterra no jogo grande dos oitavos-de-final.