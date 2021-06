O campeão venceu a Hungria

Portugal entrou a vencer no Euro 2020. Frente à Hungria, que jogava em casa, a seleção portuguesa de futebol, dominou o jogo desde o primeiro minuto. Mais posse de bola e mais remates, mas os golos só chegaram quase no fim do jogo.

Aos 84 minutos Raphael Guerreiro abriu o marcador e desconcentrou a defesa magiar que logo a seguir deu o flanco com um penálti. Falta marcada por Cristiano Ronaldo (86'). O capitão ainda teve tempo de bisar antes do apito final e fechar o marcador (90'+2').

Mais recordes para Ronaldo

Os dois golos desta segunda-feira valem a Ronaldo muito mais do que a vitória. O jogador torna-se o jogador com mais golos marcados em fases finais de Europeus. Era um recorde que dividia com Michel Platini até esta segunda-feira. Agora, tem 11 golos - mais dois do que a antiga estrela da seleção francesa.

Ronaldo marcou dois golos no jogo de estreia de Portugal Bernadett Szabo/AP

A UEFA regista ainda um outro recorde. Há 17 jogadores que participaram em fases finais de Europeus, mas Cristiano Ronaldo é o único a ter 5 competições no palmarés. O jogador é presença constante desde a estreia com o emblema das quinas ao peito, em 2004.