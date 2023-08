Judo: Europa domina segunda jornada do Masters de Budapeste

Este domingo termina a etapa húngara que marca o reinício do Circuito Mundial após um mês de paragem.

A Papp László Arena encheu-se de amantes do judo que não quiseram perder um só momento do Masters de Budapeste.

A etapa húngara marca o reinício do Circuito Mundial após um mês de paragem.

A cerimónia de abertura contou com discursos do Presidente da Federação Internacional de Judo (FIJ), Marius Vizer, do ministro do gabinete do primeiro-ministro húngaro, Gergely Gulyás, e do vice-presidente da FIJ, László Tóth.

Na categoria de -63kg, a kosovar Laura Fazliu foi a estrela do dia, com um desempenho impressionante que a levou uma segunda final do Masters.

Mediu forças com a tetracampeã Mikun Takaichi, do Japão, mas desta vez dominou o duelo e conquistou o ouro, mantendo em alta as esperanças do Kosovo.

Gergely Gulyás, ministro do gabinete do primeiro-ministro húngaro condecorou a judoca.

"Estou muito feliz. Esta medalha é especial. Mais do que outras da minha coleção. Isto motiva-me para competições futuras. Estou muito feliz", confessou Laura Fazliu.

Na categoria de -73kg, o ex-campeão mundial Hashimoto Soichi esteve em grande forma e chegou a mais uma final do Masters. Teve como rival Behruzi Khojazoda, do Tajiquistão.

Uma luta dura com uma pontuação apertada para Hashimoto, que acabou por obter uma vitória tática, conquistando um impressionante 4º ouro no Masters.

O Sheikh Talal AL-Fahad Al-Sabah, convidado especial da FIJ, atribuiu as medalhas.

Sanne Van Dijke triunfa nos -70kg

Na categoria dos -70kg, a holandesa Sanne van Dijke esteve em destaque, mas a rival, Elisavet Teltsidou, da Grécia, também.

Na final, Teltsidou quase conseguiu marcar, mas o título do Masters foi paravan Dijke.

O diretor-executivo e o presidente do MET Group, Benjamin Lakatos, atribuiu as medalhas.

Matthias Casse: o herói dos -81kg

Na categoria de -81kg, o Campeão Mundial de 2021 Matthias Casse atravessou vários obstáculos até chegar à final. Marcou um waza-ari para conquistar o segundo título de Masters.

Pál Schmitt, embaixador da FIJ e membro honorário do Comité Olímpico Internacional condecorou o atleta.

"Budapeste é quase uma capital desportiva, estão a acontecer aqui muitas competições de muitos desportos. Normalmente combato bem aqui, ganhei meu título mundial aqui, ganhei o Masters agora, então gostaria de voltar", sublinhou Matthias Casse.

Inspirando jovens judocas ao longo do dia, houve muitos talentos húngaros locais a exibir as suas habilidades em Budapeste para a enérgica multidão local. O público esteve em êxtase e os atletas deram o tudo por tudo. Foi um dia inesquecível para todos os envolvidos.