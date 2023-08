Judo: Masters de Budapeste chega ao fim inspirando jovens judocas

Derradeira jornada foi repleta de surpresas.

Os mestres do judo voltaram a dar cartas no terceiro e último dia do Masters de Budapeste.

Este domingo foi dia das categorias de peso pesado, com alguns dos principais judocas a lutar pela supremacia.

Mas que são, afinal, os novos campeões?

Na categoria de -90kg, o campeão olímpico Lasha Bekauri mediu forças com o compatriota da Geórgia Luka Maisuradze e apesar da luta difícil conseguiu vencer o rival, conquistando do título de bicampeão de Masters.

O judoca foi condecorado pelo presidente da Federação Internacional de Judo (FIJ), Marius Vizer.

Inbar Lanir: triunfo nos -78kg

Na categoria de -78kg, a campeã do mundo Inbar Lanir esteve imparável ao longo da jornada, terminando os duelos de forma rápida e eficiente.

Foi assim também na final, conseguindo o ouro em menos de um minuto frente à francesa Madeleine Malonga.

Lanir conseguiu o primeiro título do Masters, uma importante conquista para a coleção de palmarés.

Yasuhiro Yamashita, membro do comité executivo da FIJ e do Comité Olímpico Internacional, atribuiu as medalhas.

A judoca explicou-nos como foi competir em Budapeste: “sou um quarto húngara e tenho família aqui, parece uma segunda casa e é muito bom estar aqui. A atmosfera é ótima e todos são simpáticos, então fico sempre feliz por vir a Budapeste.”

Muzaffarbek Turoboyev: o herói dos -100kg

Na categoria de -100kg, o antigo campeão do mundo, Muzaffarbek Turoboyev, do Uzbequistão, impôs-se sobre Peter Paltchik, para alegria da legião de fãs. Foi o primeiro ouro num Masters para o Uzbequistão em mais de dez anos.

Carlos Zegarra, vice-presidente da FIJ, condecorou o atleta.

“Quando ganhei a medalha do Campeonato Mundial em Tashkent chorei muito no palco, mostrando lágrimas de felicidade. Depois de oito meses, ganhei o Masters, é o mesmo tipo de sentimento. É um momento muito feliz para mim comemorar aqui na Hungria”, disse o judoca.

A francesa Romane Dicko atacou forte e conquistou o ouro com o seu judo tático.

Zhou Jinqiang, membro do comité executivo da FIJ e vice-ministro do Desporto da China, atribuiu as medalhas.

Na categoria de +100kg, o finlandês Martti Puumalainen esteve em excelente forma. Bateu tudo e todos para conquistar o ouro e o título do Masters.

Laszlo Toth, o vice-presidente da FIJ condecorou o judoca.

Shohei Ono, bicampeão olímpico e tricampeão mundial, também esteve em Budapeste. Uma alegria para todos os fãs porque ficou feliz em dar autógrafos. Uma inspiração cuja presença na Hungria promoveu o judo e inspirou novas gerações.

As lendas do judo húngaro somaram enormes ippons, inspirando a próxima geração de judocas. São um incentivo para os judocas e crianças locais, que sonham em seguir os seus passos.

O Masters de Budapeste chegou ao fim. A quem assistiu já deixou um sentimento de saudade.