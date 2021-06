Portugal perde com a Alemanha

A Hungria surpreendeu e empatou a uma bola com a França no jogo deste sábado, no Puskas Arena, em Budapeste. Attila Fiola marcou para os magiares em cima do intervalo. Griezmann empatou na segunda parte.

No primeiro jogo, a Hungria tinha perdido por 3-0 com Portugal.

No outro jogo do grupo F, a seleção lusa defrontou a Alemanha, em Munique. A equipa germânica venceu por 4-2. Portugal até marcou primeiro por Cristiano Ronaldo, mas acabaria também por meter a bola duas vezes na própria baliza, deixando os alemães em vantagem no marcador.

Com esta derrota, Portugal caiu para o terceiro lugar do grupo F, com 3 pontos, os mesmos que a Alemanha e menos um do que a França.

No grupo E, a Espanha e a Polónia empataram 1-1.

Este domingo há dois jogos do grupo A. A Itália defronta o País de Gales, no Estádio Olímpico de Roma. A Suíça joga contra a Turquia, no Estádio Olímpico de Baku,